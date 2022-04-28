Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 15 марта 2022 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Хабарова в Липецке, стал выяснять отношения с 46-летним сыном сожительницы. В ходе конфликта фигурант нанес оппоненту удары ножом в голову, шею и туловище, причинив резаные раны. Умысел, направленный на лишение жизни потерпевшего, подозреваемый не смог довести до конца, по независящим от него обстоятельствам. Сын хозяйки дома оказал активное сопротивление и своевременно обратился за медицинской помощью.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления не признает, выдвигая свою версию произошедшего. В настоящее время проводятся следственные действия для установления объективной истины, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.В Липецке местный житель подозревается в покушении на убийство сына сожительницы