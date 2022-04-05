Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, около полуночи 3 апреля 2022 года подозреваемый, вооружившись двумя ножами, надев резиновые перчатки и бахилы, отправился с целью убийства к 37-летнему соседу, с которым в этот вечер распивал спиртные напитки. Не подозревавший о его умысле сосед впустил в квартиру гостя и отправился принимать ванну. Находившемуся в воде хозяину квартиры фигурант нанес множественные удары ножами, причинив смертельные ранения. Убедившись в том, что сосед не подает признаков жизни, покинул его квартиру. С целью сокрытия следов преступления он переоделся, постирав свою одежду, и избавился от орудий убийства, выбросив ножи.

В правоохранительные органы обратилась родственница потерпевшего, узнавшая от фигуранта о смерти брата.

Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. При допросе он пояснил следователю, что мотивом преступления стала ревность. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью сбора доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.