Собранные следственными органами СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего жителя Липецкого района, виновного в совершении четырёх эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в сентябре — октябре 2018 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием сестры, совершил изнасилование её 3-летней дочери и иные действия сексуального характера. Называя происходящее игрой, он просил племянницу не рассказывать о случившемся родителям, обещая за её молчание сладости. О возможных противоправных действиях заявила в правоохранительные органы бабушка девочки, которая во время её купания заподозрила неладное. На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления фигурант признал, однако впоследствии выдвинул версию о непричастности. Его доводы были проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых выводы судебно-медицинской экспертизы, подтвердившие наличие телесных повреждений у ребенка.

Суд первой инстанции оправдал фигуранта. Однако данный приговор обжалован в кассационной инстанции, которая не согласилась с приговором, отменив его, и передала уголовное дело на новое судебное рассмотрение. По его результатам виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.