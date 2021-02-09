Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, с 5 на 6 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в одной из квартир по улице Катукова в Липецке, распивал спиртные напитки с 52-летним хозяином помещения. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошел конфликт, в ходе которого молодой человек схватил лежавший на столе нож и нанес им оппоненту не менее пяти ударов в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался, а обвиняемый уснул в его квартире. Обнаружив утром тело хозяина помещения без признаков жизни, гость покинул место убийства, закрыв двери на ключ.

Осознав последствия, обвиняемый рассказал о случившемся матери. С целью скрыть следы преступления женщина с сыном пришли в квартиру потерпевшего, где старательно стёрли отпечатки пальцев, выбросив бутылку из-под спиртного и рюмки. При уходе обвиняемый забрал мобильный телефон убитого, который впоследствии продал.

Тело потерпевшего обнаружил сосед и сообщил в правоохранительные органы. При осмотре места происшествия, а также при проведении первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий молодой человек сразу попал под подозрение. При предъявлении ему неопровержимых доказательств причастности к убийству он признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия.

На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. При допросе он пояснил следователю, что причиной конфликта стало поведение потерпевшего, который в состоянии сильного алкогольного опьянения стал оскорблять его мать, отказавшейся от регистрации с ним брака.

В установленный законом двухмесячный срок следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.