В Липецке монтируют каркас главной новогодней ёлки. Высота – 24 метра

24-метровую ёлку ставят на площади Петра Великого в Липецке. Пока рабочие монтируют каркас. Металлическую конструкцию, общий вес которой больше трёх тонн, а диаметр порядка 10 метров, планируют собрать уже к понедельнику.

Следующий этап – установка ветвей, их будет 2893, а также монтаж иллюминации – на главной городской ели загорятся сотни тысяч ярких огней, для этого используют гирлянду длинной более 3 000 метров.

Затем ёлку украсят игрушками – запланировано повесить порядка 600 шаров диаметром 20 сантиметров, а на макушку установят двухметровую светодиодную звезду. Ожидается, что работы займут около недели.

Все украшения для городской ели были приобретены ещё в прошлом году. К Новому году Липецк украсят 27 праздничных елок. Они появятся в парках «Сказка», Металлургов, Нижний, Победы, Быхановом саду, на основных городских площадях, а также в районах Липецка, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.