В Липецке продолжаются дорожно-ремонтные работы сразу на нескольких объектах

В Липецке на кольце улицы Циолковского снимают старый асфальт, на Металлургов, Берзина и Терешковой – укладывают новый.

На кольцо улицы Циолковского подрядчик зашёл в конце прошлой недели. Уже убрал свыше четырёх тысяч кв.м старого дорожного полотна. Выполнено 70% от общего объема работ. После этого рабочим предстоит уложить выравнивающий и верхний слои на участке общей площадью более 6,6 тысяч квадратных метров.

В то же время продолжаются ремонтные работы на улицах Металлургов, Терешковой и Яна Берзина.

Улицу Металлургов можно назвать самым масштабным объектом – общая площадь подлежащего ремонту участка 22 тысячи кв.м. Из них сфрезеровано свыше 18,5 тысяч. На отрезке общей площадью 13 тысяч кв.м уложили выравнивающий слой асфальта. Сейчас рабочие приступили к подготовке основания для монтажа бортовых камней. Бордюрами выделят тротуары и остановки общественного транспорта.

На Терешковой подрядчик полностью уложил верхний слой щебёночно-мастичного асфальтобетона на участке общей площадью 10 тысяч кв.м и теперь приступает к работам по организации дорожного движения. В ближайших планах – установка светофора вызывного типа в районе дома 7/1, обновление дорожных знаков и нанесение разметки.

На Яна Берзина работы также подходят к завершению – на всём участке уложен выравнивающий и сегодня специалисты приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В планах – сделать пандус на остановке и обновить дорожные знаки.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт липецких дорог дополнительно выделено 170 млн рублей. На эти средства приведут в порядок пять объектов областного центра. На четыре из них подрядчики уже зашли.