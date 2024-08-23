В Сырском Руднике решили вопрос с постоянным подтоплением дома № 13а на улице Исполкомовской. Причина аварий — износ водопровода. Сложностью проведения работ здесь также было близкое к ветхой трубе расположение строений — их очень легко можно было повредить.

«РВК-Липецк» принял решение выполнить модернизацию водовода в первые годы инвестиционной программы. Чтобы исключить дальнейшее подтопление территории, специалисты отключили участок ветхого водопровода. Завершить работы по переключению домов к новому водопроводу планируют этой осенью.

Подрядчик уже проложил около 3 километров нового водопровода в Сырском Руднике. Новые сети появились на улицах Жактовская и Поселковая и на Хохломском проспекте. К водоводу подключат потребителей после устранения утечки на старом изношенном трубопроводе.

«Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.