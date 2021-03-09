В департаменте образования г. Липецка стартовал приём документов, подтверждающих льготный статус семей на предоставление мест в детских садах малышам, планирующим посещать дошкольные учреждения с 1 июня 2021 года.

Специалисты департамента будут принимать документы по 30 мая по адресу ул.Космонавтов, 56а, 214 кабинет. График работы понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.48.

Для подтверждения льготного статуса семьи, родители или законные представители ребенка могут лично предоставить документы, либо департамент сделает необходимые запросы через информационную систему «Барс. Образование – Электронный детский сад».

Подробная информация о льготах по предоставлению мест в детсадах размещена на официальном сайте департамента образования в разделе «Очередность в детские сады. Льготы».