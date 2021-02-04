Октябрьский районный суд г. Липецка приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП.

Органами предварительного следствия предъявлено обвинение 38-летней липчанке. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушении лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

9 августа 2020 года около 17 часов на 17 километре автодороги «Липецк-Октябрьское-Усмань» в направлении г. Липецка произошло дорожно-транспортное происшествие. По версии следствия, 38-летняя жительница г. Липецка, управляя автомобилем «Тойота RAV4», пересекла сплошную линию дорожной разметки и выехала на полосу встречного движения для выполнения маневра обгона. Однако на полосу попутного движения автомобиль не вернулся. Женщина-водитель не приняла возможных мер к снижению скорости и возвращению на свою полосу движения, создала своими действиями опасность для движения водителю двигавшегося навстречу автомобиля «Лада-210740». Произошло лобовое столкновение. Автомобиль марки «Лада» остановился на полосе движения в сторону г. Грязи; «Тойота» оказалась в кювете. Эксперты установили, что в момент ДТП женщина-водитель «Тойоты» находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водитель и пассажир заднего сидения автомобиля «Лада» получили телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека. Больше всех пострадал 18-летний пассажир переднего сидения автомобиля «Лада». В результате полученной тупой сочетанной травмы тела молодой человек 15 августа 2020 года скончался в больнице.

3 февраля 2021 года Октябрьский районный суд г. Липецка провёл первое судебное слушание. В связи с повышенным общественным интересом к данному уголовному делу на официальном сайте Октябрьского районного суда г. Липецка велась интернет-трансляция судебного заседания. Она продолжится 8 февраля 2021 года в 9 часов, когда состоится следующее судебное заседание по делу.