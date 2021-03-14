Масленичные гулянья в парках областного центра сегодня начались с торжественной церемонии награждения победителей ежегодного муниципального смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию города Липецка. В этом году на конкурс поступило 77 заявок. За победу боролись частные и многоквартирные дома, дворы, парки и стадионы, кафе, магазины и торговые центры, детские сады и школы, учреждения культуры и предприятия, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

Лучшие из лучших в зимних и летних номинациях получили сегодня благодарственные письма от мэрии и горсовета, а также ценные подарки. Поздравить победителей приехали вице-губернатор Дмитрий Аверов, глава Липецка Евгения Уваркина и председатель горсовета Александр Афанасьев.

– Сегодня я хочу сказать большое спасибо всем, кто с огнём в сердце решается обустроить и преобразить свою маленькую вселенную. Мы далеко не в первый раз проводим такой конкурс, и с каждым разом я убеждаюсь, что для человека, который ставит перед собой цель сделать родной город лучше, нет ничего невозможного. Мы всегда поддержим ваши самые смелые проекты. Путь их с каждым годом становится больше, – отметила Евгения Уваркина.

В номинации «Лучшая благоустроенная придомовая территория многоквартирного дома» победителем признан жилищный комплекс «Босфор». Дом расположен по адресу Шевченко, 7. Здесь большой спортивный комплекс с тренажерами и столом для малого тенниса, а также детская площадка с многочисленными каруселями.

Дом №58 по улице Достоевского по мнению жюри обладает «Лучшей благоустроенной придомовой территорией». Коттедж буквально утопает в зелени. Летом соседи приходят в гости к хозяевам, чтобы полюбоваться изысканным оформлением участка.

В номинации «Лучшая благоустроенная территория Совета территориального общественного самоуправления» фаворитом стал СОС №1 «Матыра». Совет смог объединить весь посёлок Матырский. Липчане активно подключились к благоустройству родных дворов: участвуют в различных программах, а также проводят субботники.

Лучшей благоустроенной территорией предприятия признана территория ООО «Промсервис М». Здесь находится музей «Автолегенда», в котором можно познакомиться с эпохами развития отечественного автомобилестроения и предметами социалистического быта.

В номинации «Лучшая благоустроенная территория сезонного кафе» победитель – рестобар «BRAUBAUER». Его украшением является эстетично оформленная летняя веранда, персонал следит за регулярностью уборки и состоянием территории.

Лучшей из общеобразовательных организаций по благоустройству территории стала школа №2 – её двор засажен цветами и кустарниками, а вечером здесь включают подсветку.

Победу среди дошкольных организаций одержал детский сад №37. Территория садика аккуратна и ухожена. Здесь есть всё для игр на свежем воздухе и занятий спортом. Также во дворе разбит огород, за которым ухаживают и дети, и воспитатели.

Победителем в номинации «Лучшая благоустроенная территория объекта культуры» стал Липецкий зоопарк. Его гости могут полюбоваться многочисленными деревьями, кустарниками и цветами. Помимо флоры на аллеях зверинца поселились и топиари –фигуры животных, созданные из искусственного газона.

Среди городских парков лучшим признан Нижний парк. Общественное пространство оборудовано дорожками для прогулок и езды на велосипедах и самокатах. Также здесь выполнено озеленение и обновлено освещение.

В номинации «Лучшая благоустроенная территория объекта физкультуры и спорта» победителем стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Пламя». Это одно из старейших спортивных учреждений Липецка. Оно является местом активного отдыха, занятий физкультурой и спортом для жителей микрорайона ЛТЗ.

Лучшим общественным мероприятием в сфере благоустройства жюри назвало Аллею Славы в микрорайоне «Университетский». Ежегодно накануне Дня Победы жители микрорайона высаживают именные деревья с табличками в память о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

За победу в десяти зимних номинациях на лучшее новогоднее оформление города боролись 37 претендентов.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление придомовой территории индивидуального жилого дома» победу одержал дом №256 по ул. Баумана. Сияющую гирляндами постройку отлично видно со всех ракурсов.

Лучшим новогоднем оформлением территории предприятия названа территория ООО «ЭлексПлюс». Здесь разместилась инсталляция «Символы года, борющиеся с молекулой коронавируса». Все части конструкции сделаны и доставлены из города Гусь-Хрустальный. Фото с быками, бодающими коронавирусную инфекцию, разлетелись по Интернету накануне Нового года. На них обратил внимание даже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Торговый центр «Елецкий» победил в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли». В праздничные дни гостей ТЦ встречал светящийся снежный оркестр, облака и звезды создавали настроение, а часы приближали наступление Нового года.

Среди объектов общепита победителем признали кафе «Парк» на улице Гагарина. Там создали новогоднюю атмосферу за счёт фонариков, гирлянд, ёлок и игрушек.

В борьбе за первенство в номинации «Лучшее новогоднее оформление общеобразовательной организации» победу одержала гимназия №64. Бегущие огоньки на окнах школы, украшенные деревья и семейство гномов помогали создавать настроение в новогодние дни.

Детский сад №14 стал лидером в номинации «Лучшее новогоднее оформление дошкольной образовательной организации». Расписанные белоснежными узорами и картинами окна, новогодние композиции на игровых площадках превратили территорию детского сада в настоящее сказочное пространство.

Среди объектов культуры лучшее новогоднее оформление оказалось у Областного центра культуры, народного творчества и кино.

Победителем в номинации «Лучшее новогоднее оформление и организации площадки для катания на коньках» признан каток Нижнего парка.

Лучшее народной елкой стала новогодняя красавица, установленная по адресу Космонавтов, 6. Дерево высотой в пять метров совместно украшали жители двора.

Кстати, на церемонии был заявлен специальный приз от ПАО «Ростелеком». Директор Липецкого филиала компании Константин Власов вручил подарок и отметил руководителя парков города Дмитрия Аксёнова за плодотворное сотрудничество и внедрение современных технологий в благоустройство парковых территорий.

За вклад в новогоднее оформление городских пространств награду получила начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры Евгения Томилова. В этом году при ее непосредственном участии в город пришла новогодняя сказка.

В финале церемонии Евгения Уваркина ещё раз поблагодарила победителей и отметила, что благоустройство общественных пространств – важнейший аспект развития города. Но перед тем, как что-то изменить, очень важно узнать мнение жителей. Как раз для этого уже скоро на единой общероссийской платформе стартует голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая. Благодаря голосованию каждый липчанин старше 14 лет сможет выбрать из предложенного списка территории, которые, на его взгляд, нуждаются в обновлении – объекты-победители преобразятся в следующем году.