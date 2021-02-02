5 февраля состоится торжественное награждение победителей спортивной акции «Спасибо врачам». Мероприятие организованно при поддержке депутата облсовета, координатора проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Алексея Степанова.

Условия акции были просты – участники записывали видеоролик, на котором показывали свои любимые спортивные упражнения для поддержания здоровья и активности на целый день.

В конкурсе приняли участие известные профессиональные спортсмены нашего региона и жители области, которые ведут здоровый образ жизни, активно занимаются физкультурой и спортом.

– Цель конкурса – выразить благодарность медицинским работникам Липецкой области, оказать моральную поддержку за их труд, а также показать липчанам, что именно здоровый образ жизни поможет побороть эпидемию, – рассказал депутат облсовета Алексей Степанов. – Приятно, что нас поддержали известные спортсмены такие, как многократная чемпионка мира по кикбоксингу Наталья Юрченко, трёхкратный чемпион мира по дзюдо среди мастеров (ветеранов) Валерий Меренков, а количество просмотров всех видео составило более 50 тысяч.