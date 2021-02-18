В Липецкой области завершился V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С учетом всех мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором, церемонии награждения победителей и призеров проходили два дня- 16 и 17 февраля. Первые места в своих компетенциях заняли 74 конкурсанта. Серебро у 65 профессионалов, еще 69 участников стали бронзовыми призерами. Медальоны за профессионализм получили 13 человек.

С победой в региональном чемпионате липчан поздравили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

«Для Липецкой области этот чемпионат стал юбилейным — пятым по счету. Он запомнится нам как яркое событие, которое способствует повышению престижа рабочих специальностей. Мы видим, что с каждым годом все больше липчан принимают участие в чемпионате. И это, конечно, нас радует. Уверена, победители регионального чемпионата достойно представят Липецкую область на всероссийском уровне», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Региональный чемпионат проходил с 1 по 12 февраля. Он объединил более 450 конкурсантов. Это студенты колледжей и техникумов, ученики школ и учреждений дополнительного образования. Они соревновались по 64 компетенциям. Еще по восьми направлениям своё мастерство продемонстрировали профессионалы старше 50-ти лет. В рамках Ворлдскиллс прошел чемпионат «Навыки мудрых». Знания и навыки конкурсантов оценивали более 700 профессиональных экспертов.

На протяжении всех дней чемпионата для учеников 6-11-х классов проходили единые уроки профессионализма. Школьники смотрели онлайн- трансляции с соревновательных площадок, записи видеороликов мастер- классов по наиболее зрелищным компетенциям. Активно работал «Клуб болельщиков» липецких молодых профессионалов. В поддержку участников было организовано более 70 интерактивных мероприятий.

Победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» войдут в сборную команду Липецкой области и будут бороться за право участвовать в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в Уфе.