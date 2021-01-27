Рядом с «Добростроем» и на пересечении проспекта Победы с улицей Доватора в Липецке не работают светофорные объекты.

Это связано с повреждением на линии электропередач. Как сообщил и.о. директора «Липецкорсвет» Павел Звонарев, на местах уже работают бригады специалистов – выясняют причины отключения объектов и оценивают время восстановительных работ.

– Наши сотрудники постараются оперативно найти повреждения и восстановить подачу электроэнергии, – отметил он.

Стоит отметить, что после введения в работу светофорных объектов на пересечении проспекта Победы с улицей Доватора специалисты приступят к установке транспортных детекторов на них. Работы проведут и в районе улицы Механизаторов. Это позволит корректировать интервалы работы светофоров в режиме реального времени и пропускать на данном участке больший поток транспорта.

– Мы просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, проведение работ мы в ближайшее время согласуем с ГИББД и попросим их в случае временного отключения светофорных объектов от сети выставить на данных участках регулировщиков для обеспечения безопасного движения автомобилистов и пешеходов, – пояснил Павел Звонарев.

Завершить все работы по установке транспортных детекторов на пересечении проспекта Победы с улицей Доватора специалисты планируют уже в конце этой недели. Липчан призывают быть осторожными при проезде и переходе данного участка улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.