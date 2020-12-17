В Липецке обновили два стационарных экологических поста

В начале 2020 года на службе экологов Липецкой области появились 2 передвижных экологических поста, оснащенных современным оборудованием. Теперь ещё 2 пункта наблюдения за атмосферным воздухом обновлены и модернизированы.

В новых постах расширено количество определяемых загрязняющих атмосферный воздух веществ с 7 до 17 (добавлены озон, ароматические углеводороды, мелкодиспесрная пыль), предусмотрена автоматическая передача данных, отбор проб проводится через каждые 20 минут и результаты мониторинга атмосферного воздуха могут быть доступны в онлайн-режиме.

Оборудование отличается простотой в обслуживании и эксплуатации, высокой степенью автоматизации и обеспечивает оперативность и достоверность получения результатов измерения.

Сегодня фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определяется с использованием 10 стационарных постов наблюдения Липецким ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и экологической лабораторией ОБУ «Центр экологических проектов». Оснащенность стационарными постами наблюдения для г. Липецка соответствует экологическим стандартам, по рабочим дням 4 раза в сутки с интервалом в 6 часов отбираются пробы атмосферного воздуха для установления содержания следующих загрязняющих веществ: оксид углерода (II), фенол, формальдегид, сероводород, оксиды азота, диоксид серы, взвешенные вещества, ежеквартально бенз(а)пирен.

Дополнительно региональной экологической лабораторией проводится маршрутный мониторинг качества атмосферного воздуха, которым охвачены все районы области. В общей сложности проводится порядка 53 тысяч замеров атмосферного воздуха в год. Информация о качестве атмосферного воздуха ежедневно размещается на сайте администрации Липецкой области и на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Благодаря комплексу мер по снижению содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и совершенствованию системы мониторинга выбросы в г. Липецке снижены на 10 тыс. тонн, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов.