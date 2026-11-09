В Липецке обновят детскую поликлинику №6

В декабре 2026 года в Липецке планируют начать капитальный ремонт детской поликлиники №6 на улице Московской, 103. Одновременно продолжается обновление второго корпуса детской поликлиники №2 на улице Пушкина, 7. Работы проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Детская поликлиника №6 работает более 40 лет. За это время в здании проводились косметические ремонты, однако инженерные коммуникации нуждаются в комплексном обновлении. В ходе капитального ремонта заменят системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, обновят внутренние помещения и увеличат количество педиатрических кабинетов. Также предусмотрено создание доступной среды для маломобильных пациентов. На время проведения работ приём детей организуют на базе детской поликлиники №5 по адресу: улица Петра Смородина, 2.

Продолжается модернизация и детской поликлиники №2. Первый корпус на улице Пушкина, 5 после капитального ремонта принимает пациентов с мая 2025 года. Здесь обновили инженерные системы, медицинское оборудование и мебель, оборудовали кабинет неотложной помощи, создали игровую комнату с интерактивным столом.

В сентябре 2026 года начался капитальный ремонт второго корпуса на Пушкина, 7. После обновления здесь появятся дополнительные кабинеты узких специалистов, комната грудного вскармливания, современная система электронной навигации. Для удобства родителей с детьми будет организована работа администратора.

«Важно, чтобы родители могли получать необходимую помощь для детей в комфортных условиях, а у врачей было всё необходимое для работы. Поэтому вместе с ремонтом зданий решаем вопросы оснащения и привлечения специалистов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего к двум детским поликлиникам прикреплено более 18 тысяч юных пациентов. В учреждениях полностью закрыта потребность в участковых педиатрах. Модернизация медицинской инфраструктуры региона продолжается.