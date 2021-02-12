Концепцию новой парковой зоны в микрорайоне «Европейский» обсудили с местными жителями. Встреча прошла вчера в школе №26 с соблюдением требований Роспотребнадзора, в ней приняли участие активные жители микрорайона «Европейский», сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

В ходе встречи липчанам рассказали, что строительство парковой зоны запланировано на 2022 год. Однако к работам по ее созданию специалисты смогут приступить уже в этом году, если липчане поддержат проект в голосовании на единой платформе «Городская среда», которую в начале февраля презентовали Минстрой России и АНО «Диалог Регионы».

– Эта платформа создана для голосования за объекты благоустройства во всех регионах страны – на ней каждый липчанин сможет выбрать из списка предложенных к преображению в 2022 году те места, которые он хотел бы видеть благоустроенными в первую очередь, – поделилась начальник отдела благоустройства городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова.

Стоит отметить, что голосование по объектам пройдет с 26 апреля по 30 мая. Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. На преображение объектов-победителей будет направлено финансирование из федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

– «Европейский» – новый, развивающийся микрорайон, и мы понимаем, что здесь необходимо создать комфортную парковую зону, поэтому если в нашем городе большое количество липчан проголосует за ее создание, мы сможем приступить к реализации проекта уже в этом году – сразу после получения финансирования, – отметила одна из организаторов встречи Валерия Авдонина.

И если с процедурой голосования у собравшихся пока не возникло вопросов, то к концепции новой парковой зоны они появились. Так, участники встречи засомневались в необходимости площадки для выгула собак на территории парка – большинство отдыхающих с питомцами, по их мнению, просто не будут ей пользоваться.

– Мы надеемся на сознательность липчан, вряд ли кто-то из местных жителей станет выгуливать питомцев в парковой зоне, если рядом будет обустроенная площадка для этого, – отметила Валерия Авдонина.

Также собравшиеся попросили сохранить существующую в проекте комнату матери и ребенка в парке и, по возможности, отказаться от забора, которым хотят огородить спортивную зону.

– Нам надо сегодня понять, от чего в проекте можно отказаться, а что, наоборот, добавить. Все пожелания мы проработаем совместно с проектировщиками, после чего проведем еще несколько подобных встреч и вынесем готовый проект на общественные обсуждения, – поделилась планами Валерия Авдонина.

Также она рассказала, что для жителей микрорайона в парке предусмотрели павильончики с едой и напитками, зону тихого отдыха, открытую площадку для пикников, сразу три детских площадки и различные зоны спортивной направленности – для занятий настольным теннисом, стритболом, воркаутом и челночным бегом. Помимо этого, в парке смонтируют освещение, оборудуют велодорожку и пешеходную зону.

Стоит отметить, что при разработке концепции новой парковой зоны в «Европейском» департамент градостроительства проводил анкетирование в социальных сетях – в нем приняли участие порядка 850 человек. Так, 77% респондентов проголосовали за обустройство площадки для проведения мероприятий на территории микрорайона, 71% – за создание здесь площадки для выгула собак, более 50% – за озеленение территории.

Как известно, парк планируют разбить в центральной части микрорайона, между улицами Минская и Свиридова. Проектировщики предлагают оборудовать на его территории спортивные, игровые и прогулочные зоны. Реализация проекта будет возможна в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».