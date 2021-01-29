В управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области прошло обсуждение мер по сохранению Лавского археологического комплекса.

Лавский археологический комплекс – уникальное место с ценнейшими находками. В 1962 году его открыл воронежский археолог Анатолий Пряхин. В 1990, 1991, 2006 и 2009 годах памятник обследовался археологом Николаем Тропиным.

В ходе раскопок было извлечено более тысячи фрагментов керамики, а также предметы ранней истории Елецкого края – копье, топор, бусы, браслеты, различные изделия из серебра и оружие.

В этом году появились новые сведения, вследствие которых возможно будут уточнены границы Лавского археологического комплекса. Но это станет предметом обсуждения отдельного научно-методического совета, который соберётся в ближайшее время, говорится в сообщении госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области.