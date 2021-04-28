Подрядная организация обустраивает пути объезда улицы 50 лет НЛМК, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

В районе примыкания улицы 50 лет НЛМК к Механизаторов специалисты уже демонтировали часть барьерного ограждения, выбрали грунт, обустроили песчано-щебеночную подушку и уложили асфальтобетон. Аналогичные работы провели между автосалонами и существующим въездом Регионального диспетчерского управления энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей.

– Данный объездной путь пройдет от улицы Механизаторов до магазина «Победа», при этом для разграничения потоков и снижения интенсивности движения сквозного проезда между магазином и автомойкой «Tunnel» не будет, – отметили в городском управлении строительства.

От автомойки до улицы Неделина создадут еще один альтернативный проезд для автомобилистов. Рабочие уже обустроили участок дороги от набережной к парковке ТРЦ «Lcity» – его отсыпали крошкой. Сейчас специалисты готовят проезд между ТРЦ и гипермаркетом «Metro» – уже существующее асфальтобетонное покрытие приводят в нормативное состояние. Кроме того, отсыпают крошкой участок от улицы Чаплыгина к храму в честь святого равноапостольного князя Владимира и автомойке. В планах подрядчика обустройство проезда от «Lcity» до ТЦ «Петровский пассаж».

– Пока мы планируем, что работы подрядная организация завершит в начале мая, после чего проезд по самой улице будет перекрыт. О точных сроках сообщим дополнительно, – отметили в управлении.

Напомним, улица 50 лет НЛМК была открыта в 1980-х годах. Ремонт проезжей части в последний раз здесь проводили в 2005 году. Во время реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на объекте приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, пешеходные зоны и велодорожки, а также смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения. Завершить все работы должны осенью 2022 года.