Сотрудники следственного управления СК России по Липецкой области и волонтеры регионального Совета лидеров организовали для старшеклассников квест на знание истории. Областная историческая игра «Дело №1713», посвященная 350-летию со дня рождения Петра 1, состоялась в Липецком областном краеведческом музее и собрала почти сто учащихся 15 школ и сузов региона, в том числе кадетов профильных классов СК России.

Для участников офицеры и волонтеры организовали работу пяти станций и придумали 20 фактов — загадок, которые ребятам предстояло решить. Старшеклассники и студенты узнали интересные подробности из истории «майорских» следственных канцелярий, познакомились с ближайшим окружением великого реформатора Петра 1, выяснили, зачем на манжетах мундиров императорских рекрутов нашивали пуговицы, познакомились с современной криминалистической техникой, а также с её устаревшими образцами. Участники квеста почувствовали себя настоящими следователями — криминалистами: снимали отпечатки пальцев, изучали содержимое следственного чемодана.

По итогам игры победителем стала команда липецкой школы № 61, набравшая большее количество баллов. Второе место заняли старшеклассники школы № 48 города Липецка, третье — кадеты из гимназии № 3 города Грязи. Победителям и призерам вручены дипломы, а остальным командам – благодарности руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Владимировича Шаповалова за участие.

«Тот факт, что ребята проявили интерес к истории следственных органов, потратили силы и время для подготовки к игре, где им понадобились эрудиция, смекалка и фундаментальные знания истории петровских времен, заслуживает поощрения. Судя по откликам, историческая игра понравилась её участникам, поэтому во взаимодействии с волонтерами Совета лидеров Липецкой области и Городским дворцом молодежи мы и впредь будем устраивать подобные мероприятия, которые не только позволяют ребятам узнать много нового, но и сориентироваться при выборе будущей профессии», — считает генерал-майор юстиции Евгений Владимирович Шаповалов.

Липецкий областной краеведческий музей местом для игры выбран не случайно. Здесь представлено более 100 экспонатов из собрания музея, связанных с эпохой реформатора. Экспозиция «Пётр I на Липецкой земле» заняла два этажа музея, в её центре — реконструкция кузницы XVIII века с восковой фигурой царя-реформатора. Старшеклассники увидели макет путевого дворца Петра I, сгоревшего в пожаре 1806 года, уменьшенную копию одного из судов первого Российского флота, реконструкцию жилой комнаты путевого дворца Петра в Липецке.