Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка подготовил предварительный перечень дорог, которые будут отремонтированы в будущем году по обращениям граждан и решению профильных ведомств. В список не входят магистрали, которые обновят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, ремонт асфальтобетонного покрытия «большими картами» запланирован на 12 участках.

Среди них улицы Перова, Каменный Лог, Дарвина, Салтыкова-Щедрина, Полярная, Энтузиастов, Мисокорная, участок дороги от улицы Ангарской до улицы Металлистов, а также объекты дорожной сети в Ссёлках. Ещё один пункт – ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров. Он запланирован более чем на 10 участках. Среди них улицы Нестерова, Титова, Энгельса, Лутова, Жуковского, Бескрайняя и другие. Кроме того, рабочим необходимо произвести отсыпку девяти временных дорог и устройство щебеночного основания проезжих частей отдалённых районов, в их числе Ссёлки, Дачный и ЛТЗ.

Важно отметить, что подготовленный перечень не окончательный. В течение года в него по обращениям жителей и возникающей необходимости будут включаться новые объекты при условиях выделения финансирования.