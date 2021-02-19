Сегодня в школе №29 города Липецка завершился городской профессиональный конкурс «Учитель года» – 2021. За звание лучшего педагога боролись семь конкурсантов, вышедших в финал по итогам этапов «Урок в незнакомом классе» и «Образовательный проект», сообщили в пресс-службе мэрии.

Финалисты представляли коллективы образовательных учреждений № 12, 26, 41, 44, 48, 59 и 70. В рамках финального тура конкурсанты провели свои мастер-классы, а также приняли участие в «Педагогическом совете», на котором обсудили актуальные проблемы преподавания в школах, предложили пути их решения и перспективы развития образования.

По итогам двух испытаний определилась пятёрка победителей. В неё вошли Анна Звягина (история и обществознание, лицей №44), Виктория Дорогова (английский язык, школа 48), Ирина Стаценко (английский язык, школа 59), и Илья Черкасов (технология, школа 70). Абсолютным победителем стала учитель биологии и химии гимназии №12 Ольга Дронова.

– Школа – это вся моя жизнь. Я являюсь продолжателем семейной династии педагогов. Поэтому ту простую истину, что школьный учитель не только учит, но и постоянно учится сам, я знаю с детства. Победа в конкурсе стала важным достижением в моей профессиональной карьере, а конкурсные испытания позволили мне и моим коллегам поделиться своим опытом и практическими навыками, – прокомментировала Ольга Дронова свою победу. Теперь педагог представит город Липецк на областном этапе всероссийского конкурса.

– Мы благодарим педагогические коллективы образовательных учреждений и поздравляем всех конкурсантов. Все участники продемонстрировали невероятный полёт фантазии, смелость и педагогическое мастерство. Новых вам достижений! А абсолютному победителю мы желаем успехов на областном конкурсе, – обратилась к участникам председатель департамента образования города Липецка Светлана Бедрова.

Напомним, что конкурс «Учитель года» ежегодно проводится в рамках реализации муниципального проекта «Кадры Липецкого образования: сопровождение педагогического роста и развития». Его основные цели – повышение престижа профессии и пропаганда передового педагогического опыта.