Состоялся региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» среди штукатуров в Липецкой области. Состязание престижное – победители будут представлять наш регион на уровне Центрального федерального округа.

Участники соревновались в теоретических знаниях и, конечно же, в практике: штукатурили стены строящегося дома ООО СЗ «Сфера» на улице Балмочных, 26.

По итогам двух этапов список победителей выглядит следующим образом:

третье место заняло звено штукатуров ИП «Эшчанов В.Ю.» — Владимир Румянцев и Станислав Эшчанов;

второе место — ООО СЗ СУ-11 «Липецкстрой-Л» — Геннадий Левин и Николай Сокольских;

первое место — ИП «Балабаев А.Н.» — братья Вячеслав и Александр Балабаевы.

Каждый участник конкурса получил благодарственное письмо и поощрительный приз. Среди награждённых и единственное женское звено, участвовавшее в конкурсе — штукатуры ООО СЗ «Теплосфера» Ирина Трусова и Анастасия Копытина. Не остались без призов студенты Липецкого индустриально-строительного колледжа Кирилл Тимофеенко и Руслан Горбунов, по мнению жюри, продемонстрировавшие лучшую теоретическую подготовку.

Директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин поздравил липецких мастеров с успехом:

— Выражаю признательность участникам соревнований и всем тем, кто хоть прямо, хоть косвенно принял участие в проведении этих состязаний. Профессиональный серьёзный подход к своей работе участников соревнований, принципиальное, вдумчивое и взвешенное отношение к своим обязанностям членов конкурсной комиссии дают возможность понять, что такое настоящее мастерство, и как важно равняться на лучших в своей профессии. А ещё эти соревнования позволяют показать рабочие специальности с самой эффектной стороны тем молодым людям, которые пока не определились с выбором профессии. Это даёт задел на процветание строительной отрасли нашего региона в будущем, отметил Павел Путилин.

Начальник управления строительства и архитектуры области Антон Болгов выразил уверенность в том, что лидеров конкурса ждет успех и на состязаниях Всероссийского конкурса «Спортмастер».

— Итоги подведены, победили сильнейшие, и каждый участник этих напряжённых соревнований, показав, как надо трудиться, своим примером определил ту высокую планку, на которую должны равняться липецкие строители. Спасибо вам за это и больших достижений в дальнейшем, сказал Антон Болгов.