В первый день весны в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области подвели итоги конкурса «Лучший ледовый каток», который проходил между пожарно-спасательными постами региона.

Для жителей области силами спасателей ежегодно заливаются более ста ледовых арен. Такая работа не только способствует формированию здорового образа жизни у населения, но и является хорошей профилактикой предотвращения несчастных случаев на водоемах, ведь на оборудованных катках нет опасности провалиться в ледяную воду.

Во многих населенных пунктах каток – это и одно из главных мест притяжения молодежи и старшего поколения для культурного отдыха.

Так в с. Березовка Данковского района на ледовой арене можно увидеть не только школьников и студентов, которые приезжают домой на выходные, но и взрослых. У них есть своя сельская хоккейная команда, в состав которой входит командир ОПСП №17 с. Березовка Роман Московцев и водитель Алексей Петраков.

Кстати, 23 февраля состоялся товарищеский матч с командой с. Новоникольское, в котором уверенную победу одержала команда с. Березовка.

Лидерство в областном конкурсе на лучший ледовый каток также у отдельно пожарно-спасательного поста № 17 с. Березовка Данковского района.

2 место заняли ОПСП № 18 с. Березняговка Усманского района и ОПСП № 38 с. Жерновное Долгоруковского района.

3 место разделили ОПСП № 6 с. Средняя Матренка Добринского района и ОПСП № 11 с. Верхнее Дрезгалово Краснинского района.

Победитель и призеры будут награждены дипломами.