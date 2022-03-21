Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации о нападении на 6-летнего дошкольника бродячей собаки.

Из сообщения следует, что днем 20 марта 2022 года в селе Подгорное Липецкого района во время прогулки на школьника накинулась собака, причинив рваные раны лица. Мальчику понадобилась квалифицированная медицинская помощь и оперативное вмешательство. В настоящее время ребенок находится в медучреждении.

В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории муниципального образования.