В Липецке организуют 78 ёлочных базаров. Все места – на карте

В Липецке организуют 78 мест продажи новогодних деревьев.

Елочные базары начнут работать 20 декабря, а закончат – 31 декабря. Ожидается, что, как и в прошлом году, стоимость метра сосны составит 350 рублей, ели – 700 рублей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В этом году на участие в аукционе, по итогам которого распределялись места торговли, поступило 176 заявок от 15 предпринимателей, практически столько же, сколько в 2019-м. Начальная стоимость лотов составила 1 400 рублей. По итогам торгов невостребованными остались девять торговых мест – на четыре больше, чем в прошлом году.

Требования к организации торговых точек остались прежними. Предпринимателю необходимо установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, иметь мерную линейку, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а в завершении работы привести в порядок территорию, на которой располагалась торговая точка.