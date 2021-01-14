В Липецке приступили к организации ярмарочных пространств. Завершается установка павильонов на площадке возле дома №28 по улице Космонавтов, напротив спорткомплекса «Звёздный». Уже сегодня вечером липчане смогут приобрести здесь продовольственные и непродовольственные товары, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Мы планировали всё подготовить ещё вчера вечером, но в наши планы внёс изменения снегопад. Сейчас площадки расчищены, торговые палатки смонтированы, завершается устройство места отдыха для потребителей, – сообщил организатор ярмарки Сергей Крюков.

Стоит отметить, что ещё одна ярмарка вчера развернулась на площади перед Городским Дворцом культуры в районе ЛТЗ, а позавчера аналогичное торговое пространство появилось в районе Матырский возле дома №7а по улице Энергостроителей.

Работать ярмарки будут еженедельно, по три дня. Так, на Матырском торговое пространство ждёт липчан с понедельника по среду, в районе Тракторостроителей – со среды по пятницу, а недалеко от спорткомплекса «Звёздный» – с четверга по субботу.

Через неделю планируется открытие ещё одной ярмарки – возле дома №12а по улице Писарева в районе Дачный. Здесь продавцы будут работать по средам, четвергам и пятницам.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, ещё пять торговых площадок организуют на площади Заводская, возле дома №20 по улице Ушинского, дома №103 по улице Московская, дома №2 по улице Вермишева и в районе Октябрьского рынка. Здесь для продавцов установят специальные деревянные конструкции в виде домиков. Ярмарки будут работать ежедневно, первая появится уже в феврале.

– Организаторы ярмарок ещё принимают заявки на участие от предпринимателей. Желающим занять торговое место на том или ином пространстве мы готовы помочь – дать контакты бизнесменов, с которыми следует связаться. Справочную информацию можно получить по телефонам 239-641 и 239-645, – отметила начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк.

Стоит отметить, что порядка 30% мест на каждой ярмарке предоставляется бесплатно для реализации продукции личных подсобных хозяйств.