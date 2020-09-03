В Липецке осудили “телефонного террориста”

Вступил в законную силу приговор Правобережного районного суда г. Липецка в отношении 20-летнего жителя области.

В в декабре 2019 г. из хулиганских побуждений он совершил несколько звонков с мобильного телефона на номер Центра обработки вызовов системы «112». Он передал оператору заведомо ложное сообщение о заминировании культурно-развлекательного комплекса “Мегаполис”.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники областных управлений ФСБ и МВД установили личность злоумышленника и задержали его. В дежурной части задержанный признался в хулиганстве.

Между тем, для проверки заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма были отвлечены силы и средства органов правопорядка, спецслужб, нарушена нормальная деятельность культурно-развлекательного комплекса.

В этой связи территориальным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба).

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил «телефонного террориста» 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Если условно осужденный в течение испытательного срока будет систематически нарушать общественный порядок, не исполнять возложенные на него судом обязанности либо скроется от контроля, суд по представлению уполномоченного органа может тменить условное осуждение и направить виновного для отбывания наказания в места лишения свободы.

Кроме того, в настоящее время прокуратурой решается вопрос о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного в результате его преступных действий, сообщили в прокуратуре Липецкой области.