Собранные следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора отбывающему наказание в исправительной колонии за смертельное избиение матери. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 298.1 УК РФ (клевета, совершенная в отношении иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дела в суде, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Следствием и судом установлено, что осужденный и отбывающий наказание за особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 111 УК РФ) с целью поставить под сомнение вынесенный ему в феврале 2021 года вердикт и тем самым избежать уголовной ответственности за смертельное избиение матери оклеветал сотрудника прокуратуры, поддерживавшего гособвинение в суде, и присяжного заседателя.

В адрес судебных инстанций он направил заявления, содержащие сведения, порочащие их честь и достоинство, о совершении ими коррупционного преступления.

В ходе предварительного следствия собраны неопровержимые доказательства, в числе которых показания потерпевших, свидетелей, вещественные доказательства, а также иные документы, которые опровергли несостоятельную версию фигуранта.

Суд приговорил виновного в клевете к наказанию в виде 440 часов обязательных работ. Но поскольку он отбывает наказание в местах лишения свободы, то ему на месяц продлили срок отбывания наказания в колонии строгого режима до 8 лет 4 месяцев.