Сегодня рабочие поставили заглушки на газовую трубу дома № 21 по ул. Гагарина. Жильцы дома дальше не смогут пользоваться ресурсом. Пойти на крайние меры пришлось из-за того, что собственники категорически отказались пускать в квартиры подрядную организацию для капитального ремонта. Собственники 44 из 48 квартир не дали доступ для проведения работ.

По словам собственников, в их доме стоят надежные трубы и прослужат еще много лет. Но по результатам диагностирования ВДГО, выявлено, дальше его можно эксплуатировать только после капитального ремонта.

Еще одной причиной недопусков, как и в большинстве подобных случаев, являются перепланировки в квартирах жильцов, которые не узаконены, или недавно сделанный ремонт и встроенная мебель в кухне.

Оставить оборудование в текущем состоянии – значит подвергнуть потенциальной опасности жителей дома, что недопустимо, особенно, при имеющемся опыте трагических событий в сентябре прошлого года в жилом доме в Елецком районе.

Собственников неоднократно предупреждали о возможных последствиях. В феврале этого года были направлены уведомления о предоставлении доступа для капитального ремонта газоснабжения. Инженеры-кураторы ФКР Липецкой области совместно с подрядной организацией провели два общих собрания, о которых жильцы были извещены заранее. По результатам собраний установлен факт воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту. Далее АО «Газпром Газораспределение Липецк», согласно процедуре, направили два уведомления управляющей компании, у жителей было 40 дней, чтобы свое решение изменить, но согласия они так и не дали.

В итоге специалистам газовой службы пришлось пойти на крайние меры – ограничить подачу ресурса. Теперь у жильцов дома есть два варианта: предоставить доступ в квартиры для проведения работ в добровольном или в судебном порядке.

В практике ФКР Липецкой области это второй подобный случай. Напомним, в 2021 году в доме по адресу пер. Рудный, 9 отключили газоснабжение из-за неоднократных отказов собственников от проведения капремонта системы. Оставшись без доступа к ресурсу, жильцы пересмотрели свою позицию, обеспечили допуск. В итоге капитальный ремонт газоснабжения дома был выполнен в короткие сроки — в течение 2 недель.