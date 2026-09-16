В Липецке открыли движение трамваев по реконструированной ветке

В Липецке после реконструкции путей открыто движение трамваев по важной ветке, соединяющей отдалённые микрорайоны с центром города. Запущены маршруты №1к и №2. Оба следуют от Центрального рынка: первый – до ЛТЗ, второй – до 21-го микрорайона, где расположен памятник Танкистам.

Сегодня губернатор региона Игорь Артамонов вместе с коллегами проехал по обновлённому маршрут. Он отметил, что поездка получилась комфортной и быстрой, а трамвай в часы пик становится отличной альтернативой автомобилю – без пробок и с пользой для экологии.

«Для удобства жителей мы запустили эти трамваи как можно раньше. Ещё предстоит завершить все работы по благоустройству, выровнять переезды. Мэрия за этим будет пристально следить», – прокомментировал губернатор.

Развитие трамвайной сети продолжается в сотрудничестве с компанией «Мовиста Регионы». В планах – ремонт ещё одной ветки и строительство новой линии в Юго-Западный район.

«Модернизация трамвайной системы Липецка – технически сложный проект: работы идут на действующей городской сети, затрагивают пути, контактную сеть, депо и другую инфраструктуру и поэтому требуют поэтапного переключения движения. Подтверждением востребованности нашей работы является то, как жители пользуются уже обновленными участками. Трамвай остаётся одним из главных элементов транспортной системы города. Поэтому для нас важно, выполняя строительный план, последовательно вернуть Липецку обновленный рельсовый каркас и обеспечить связанность разных районов города», – отметил генеральный директор «Мовиста Регионы» Кирилл Зайцев.