В Липецке открыли обновленную Доску почета “Трудовая слава Липецкой области”

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил награды лучшим труженикам региона во время торжественного открытия Доски почета «Трудовая слава Липецкой области».

На ней представлены имена и фотопортреты 30 представителей различных профессий. В числе лучших – работники сельского хозяйства, медработники, представители органов внутренних дел, учителя, тренеры, пожарный, предприниматель.

«Прекрасное событие – каждый год определять людей, которые достойны представлять районы на областной Доске почета. В этом году из-за пандемии торжественное событие сдвинулось, но мы улучшили Доску почёта, отремонтировали ее и ужесточили отбор кандидатов. Все они достойнейшие люди. Это и пожарный, и врач, и фермер. Мы гордимся, что в области много таких тружеников», – отметил Игорь Артамонов.

Лауреатам вручили свидетельства о занесении на Доску почета и в книгу «Трудовая слава Липецкой области», денежные премии в размере 100 тысяч рублей и цветы.