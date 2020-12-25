Официальное открытие самого большого в стране граффити в честь 30-летия МЧС России состоялось сегодня в Липецке на улице Теперика, 1. Оно было приурочено к предстоящему профессиональному празднику – Дню спасателя, который отмечается 27 декабря и 30-летию со дня создания МЧС.

В торжественной церемонии принял участие глава региона Игорь Артамонов. Он вручил лучшим сотрудникам ведомства грамоты и медали и поблагодарил их за самоотверженный труд.

«За 30 лет спасатели совершили много подвигов. Очень приятно сегодня быть здесь и вас поздравлять. Это граффити – прекрасный подарок, напоминание о вашем многогранном труде. В воздухе, на воде, на земле – везде с нами МЧС. И мы благодарны вам за нелегкий труд и гордимся вами», – сказал Игорь Артамонов.

Граффити заняло 300 квадратных метров фасада 10 этажного дома, который раскрашивали вручную баллончиками с краской. На живописном панно изображен пожарный, который выносит ребёнка из огня. Чуть ниже – водная техника из арсенала липецкого управления МЧС, речной катер и плавающий транспортёр, используемый для эвакуации населения при подтоплении, а рядом – специалист МЧС в костюме химзащиты. Ещё одно изображение – спасатель, тушащий возгорание на фоне пожарной машины.

Художник Тимур Молотов, он также присутствовал на торжественной церемонии открытия, рассказал, что эскиз создавался совместно с липецким управлением МЧС. Из-за морозов баллончики замерзали в течение пары минут. Команде художников приходилось постоянно отогревать их в специальной палатке, которую спасатели разбили перед домой.

Также с профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравили начальник главного управления МЧС в регионе Василий Разумнов, заместитель главного федерального инспектора Константин Дьяченко, глава Липецка Липецка Евгения Уваркина и полковник Владимир Аборкин.