Сегодня, 3 марта, в обновлённом помещении по адресу ул. Циолковского, 11/1 открылся единый центр по работе с клиентами в сфере социальной защиты населения. Здесь будут рассматривать заявления, поступившие через офисы МФЦ и портал Госуслуг от жителей областного центра и Липецкого района.

Поздравить сотрудников приехали глава города Евгения Уваркина и ее заместители Ирина Артёмова и Анна Шамаева.

— Главный принцип центра – комфорт липчан. Уверена, что его открытие поможет сделать оказание услуг более быстрым и удобным, а также станет очередным значимым шагом в реорганизации, которую проводит управление социальной политики. Уверена, что новое учреждение докажет свою эффективность, а жители заметят, что оказание услуг стало более быстрым и комфортным, – отметила Евгения Уваркина.

В обновлённом пространстве будут трудиться 80 сотрудников – специалисты клиентской службы, которые рассматривают заявления на предоставление мер социальной поддержки, отделения социального обслуживания на дому и пункта проката технических средств реабилитации.

— Мы готовы предложить 110 различных видов средств реабилитации: от костылей и ходунков до специальных кроватей для лежачих больных, гидравлических подъемников, велотренажеров и инвалидных кресел с электроприводом. Заказать их можно по номеру ЕДС 8-800-450-48-48, на сайте соцзащиты или непосредственно в пункте проката, — сообщила директор центра соцзащиты населения по региону Кристина Горбачёва.

В новом центре действует отделение оказания социального обслуживания на дому с особенным объединением «Бирюза». Здесь работают профессионалы, ухаживающие на дому за наиболее ослабленными и тяжелобольными клиентами. На шесть соцработников – 20 подопечных.

— Прежде всего, людям необходимо общение. Они всегда ждут наших сотрудников, те, в свою очередь, со всей душой относятся к людям. Знают, как действовать при том или ином недуге, как поднять человека, чтобы ему не навредить, как ухаживать, — рассказала руководитель центра Ирина Серякова.

Отметим, что учреждение было создано в рамках реорганизации территориальных центров соцзащиты. Основная задача – повысить эффективность работы по предоставлению социальных выплат: большинство заявлений рассматривается в течение пяти рабочих дней, это значительно быстрее установленных законом сроков. Сокращены списки документов, которые нужно предоставить заявителям – значительная часть информации запрашивается в порядке межведомственного взаимодействия.