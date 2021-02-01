Об этом представители мэрии рассказали единороссам во время выездного мониторинга партпроекта «Безопасные дороги»

В первый день февраля единороссы во главе с координатором партпроекта «Безопасные дороги» Андреем Трофименковым проверили состояние городских магистралей. После морозов, которые затем сменились оттепелью и ливнями, на многих дорогах образовались ямы.

«Липчане активно обсуждают состояние дорог в соцсетях, – рассказал Андрей Трофименков. – Поэтому мы решили вместе с представителями мэрии посмотреть, как идет аварийный ремонт дорог в обалстном центре».

Больше всего нареканий от горожан было по улицам 50лет НЛМК, Фрунзе, Карла Маркса, Тельмана. Сейчас там уже сделан ямочный ремонт.

«Техника работает круглосуточно, – пояснил председатель департамента дорог и транспорта администрации Липецка Николай Дергунов. – Ежедневно бригады дорожных рабочих проводят аварийный ремонт. Сегодня, в день проверки, спецтехника работает на улицах Катукова и Тельмана, а также в поселке Дачный. В первую очередь мы устраняем ямы, величина которых превышает допустимые по ГОСТу».

Согласно нормативам, глубина таких провалов не должна превышать 5, длина – 15, а ширина – 60 см. Масштабно решать дорожные проблемы начнут уже по весне, когда установится плюсовая температура.

В этом году реконструкция ждет улицу 50 лет НЛМК. Дорогу расширят, проложат новые тротуары, велодорожки, сделают освещение. Роль дублера на время перекрытия 50 лет НЛМК будет выполнять улица Фрунзе. Перед тем, как закрыть основную дорогу на реконструкцию, на Фрунзе сделают ремонт. А в 2023 ее также планируется капитально отремонтировать. Текущий ремонт произведут и на улице Тельмана.

«В рамках партпроекта мы будем постоянно мониторить сроки и качество работ», – сказал Андрей Трофименков.