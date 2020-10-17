В Липецке отремонтируют участок улицы Терешковой от ж/д вокзала до перекрестка с Космонавтов

В ближайшие дни, как только позволит погода, на отрезке улицы Терешковой от Железнодорожного вокзала до перекрёстка с улицей Космонавтов начнётся ремонт.

– Улица располагается в центре города, по ней ежедневно проезжает большой поток автомобилей. При этом дорожное покрытие магистрали нуждается в ремонте. Поэтому, когда стало известно о выделении дополнительных средств, мы приняли решение включить ее в программу ремонта, – пояснил начальник управления главного смотрителя Евгений Суханов.

На участке общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров рабочим предстоит демонтировать старое асфальтобетонное покрытие, уложить выравнивающий слой, геосетку и щебеночно-мастичный асфальтобетон.

На ремонтируемом отрезке автодороги также будут реорганизованы пешеходные переходы. Из существующих пяти останутся три – убрать планируют «зебры» в районе домов №6 и №7/1, в районе дома №14 решено установить светофорный объект вызывного типа.

Напомним, на ремонт дорог в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно выделено 170 миллионов рублей. Помимо улицы Терешковой отремонтируют улицы Металлургов, Яна Берзина, проезд Строителей и кольцо на Циолковского.