По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением в течение дня 8 и ночи 9 апреля ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра лучше не покидать здания. Если сильный ветер застал вас на улице, нужно укрыться в подземном переходе или зайти в подъезд. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, это может быть опасным из-за риска падения шифера и других кровельных материалов с крыш.

По этой же причине автомобилистам советуют не парковать машины близко к домам и под деревьями.

Находясь в здании, проверьте состояние электросетей и оборудования. При скачках напряжения в квартире необходимо обесточить все электробытовые приборы.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.