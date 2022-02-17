Отделом по расследованию преступлений отдела полиции № 2 СУ УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего липчанина в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия), ч .1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему) УК РФ.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что 30 ноября 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку поступило сообщение о причинении огнестрельного ранения кисти правой руки 28-летнему мужчине.

По словам потерпевшего, травма была получена им в ходе уличного конфликта с неизвестным, обвинившим его в оскорблении сына-подростка. На разборку он пришёл с оружием.

Во время непродолжительного диалога инициатор конфликта навёл «ствол» на оппонента. Потерпевший попытался отвести оружие в сторону, но злоумышленник уже произвёл выстрел.

С места происшествия пострадавший был госпитализирован в отделение травматологии медицинского учреждения. Мужчине была произведена ампутация двух пальцев правой руки, ещё два пальца были отстрелены.

Задержание фигуранта происходило по месту жительства при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.

В ходе проведенного обыска квартиры подозреваемого был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез ружья, а также 19 патронов. После проведенной экспертизы установлено, что изъятый обрез ружья является одноствольным гладкоствольным ружьем модели «ИЖ-К», 16 калибра, который относится к категории гладкоствольного огнестрельного оружия. Обрез охотничьего ружья хранился у обвиняемого незаконно.

Кроме того ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи чужого имущества, хулиганство и незаконное хранение оружия.

В совершенных преступлениях обвиняемый признался полностью и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.