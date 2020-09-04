В Липецке переименуют остановку и внесут изменения в расписание маршрута №90

Как сообщили в городском департаменте транспорта: для обеспечения своевременного подвоза детей к средней школе № 41 с 7 сентября 2020 г. вносятся изменения в расписание временного маршрута №90 «Чаплыгинское шоссе – А/с «Сокол». В будние дни автобус будет отправляться в рейс от остановочного пункта «Чаплыгинское шоссе» в 10:11.

Также департамент информирует: на основании обращений граждан с 7 сентября остановочный пункт «Магазин Мебель», расположенный на ул. Юбилейной, будет переименован в «ул. Семена Кондарева».

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов по маршрутам от конечных пунктов размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.