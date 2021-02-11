Сегодня на комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства в Липецком горсовете обсудили состояние потребительского рынка в 2020 году.

Как доложила начальник управления потребрынка города Ася Франценюк, сегодня в Липецке 1425 стационарных предприятий розничной торговли, год назад их было 1387. В 2020 году введен в эксплуатацию ТК «Елецкий», ТЦ «Апельсин» по ул. Катукова и универсальный рынок «Европейский».

По данным на 1 января в Липецке работают 649 предприятий общественного питания. 1 января 2020 года было 644 предприятия.

Схемами размещения НТО в Липецке предусмотрено 1096 мест для киосков, павильонов, торговых автоматов (в 2019 г. – 1105), а также 226 мест размещения объектов разносной и развозной торговли. В конце 2020 года было 756 действующих договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 194 договора на размещение НТО разносной и развозной торговли. В городской бюджет поступило чуть более 14 млн рублей.

Председатель комиссии Вера Урываева поинтересовалась как планируют решать вопросы с незаконными автолавками.

По словам Аси Франценюк, с незаконными автолавками пытаются бороться уже много лет. Причем, задействованы многие службы – полиция, потребрынок, налоговая. Между тем, развозная и разносная торговля удобна для жителей некоторых районов. Там, где недостаточно торговых точек, например, на улице Буденного.

– В этом году мы планируем подойти по-новому к определению мест развозной и разносной торговли и их внешнему виду. Мы уже встречались с предпринимателями, которые занимаются таким бизнесом, и достигли с ними понимания. В ближайшее время мы покажем эти новые стандарты. Наша позиция, что в тех местах, где точка развозной торговли стоять может – ее надо ставить на законных основаниях, – пояснила Ася Франценюк.

Депутаты Андрей Иголкин, Алексей Харин и Игорь Крутских обратили внимание начальника управления потребрынка на то, что на их округах – в Сырском руднике, микрорайоне Европейский и на ул. Жуковского не хватает магазинов.

Парламентарии вступились и за местных производителей. По словам депутата Веры Урываевой, есть много мелких фермеров, продукция которых очень востребована у липчан, но они не могут попасть на полки крупных торговых сетей. Ася Франценюк заверила депутатов, что одной из задач в этом году станет создание сети торговых точек, в которых местные производители смогут реализовать свою продукцию.

Первый вице-спикер Борис Понаморев поинтересовался: можно ли «блошиный» рынок в 9 микрорайоне сделать легальным, по примеру таких же в других городах и перенести его в другое место, чтобы не создавать неудобства для пешеходов и водителей. По словам Аси Франценюк, продавцы, а это, в основном, пенсионеры категорически на другое место переходить не хотят. Им могли бы предоставить места на «железном» рынке, но платить за них липчане не готовы.

Как сообщили в горсовете, по итогам обсуждения депутаты приняли информацию к сведению.