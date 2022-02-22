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В Липецке по подозрению в краже из магазина цифровой техники задержана москвичка

51 минута назад
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В Липецке полицейскими раскрыта кража из магазина.

3 февраля из специализированного магазина цифровой и бытовой техники по ул. Гагарина неизвестный похитил два игровых диска, компьютерную мышку на общую сумму 12654 рубля.

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по г. Липецку в ходе проведенных мероприятий установлена подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась неработающая 22-летняя жительница г.Москвы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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