Читайте нас в

В Липецке полицейскими раскрыта кража из магазина.

3 февраля из специализированного магазина цифровой и бытовой техники по ул. Гагарина неизвестный похитил два игровых диска, компьютерную мышку на общую сумму 12654 рубля.

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по г. Липецку в ходе проведенных мероприятий установлена подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась неработающая 22-летняя жительница г.Москвы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.