Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, днем 3 июля 2020 года подросток пришел в гости к знакомым для совместных компьютерных игр. Зная, где хозяева дома хранят деньги, он оставил увлеченных игрой ровесников, спустился на первый этаж, где из шкафа похитил 28 тысяч рублей. После чего вернулся в компанию.

Спустя неделю подросток снова вернулся в дом знакомых, но уже в сопровождении младшего брата и его друга, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. Дождавшись, когда дети хозяев дома выйдут на улицу, злоумышленники через окно проникли внутрь помещения, где похитили из шкафа 30 тысяч рублей. Найдя ключи от автомобиля, школьники обыскали его, забрав еще 7 тысяч рублей. После чего покинули дом. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению, потратив их на продукты питания и компьютерные игры.

Заметив пропажу, потерпевшие заявили в правоохранительные органы.

В ходе расследования подростки признались в содеянном. Их родители возместили причиненный ущерб. В настоящее время следствие в отношении 15-летнего школьника завершено. Материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В ходе расследования уголовного дела следствием установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений подростками. Установлено, что фигурант состоит на учете в органах ПДН. В адрес должностных лиц органов системы профилактики и образовательного учреждения внесены представления об устранении недостатков в работе и усилении мер по предупреждению преступлений в подростковой среде.