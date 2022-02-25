Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый с целью получения дохода в результате преступной деятельности вступил в сговор о распространении наркотических средств с неустановленным в ходе следствия пользователем мессенджера. Получив от него координаты, подросток нашел тайник с крупной партией наркотиков и хранил при себе с целью сбыта с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Однако довести преступный умысел до конца ему не удалось. Подросток, находившийся 7 ноября 2021 года на территории садоводческого товарищества, вызвал подозрение у сотрудников полиции и был задержан. Обнаруженные в ходе его личного досмотра свертки с запрещенным на территории РФ наркотическим веществом массой почти 5 граммов, предназначенные для «закладок», изъяты.

В ходе расследования вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. Его показания согласуются с показаниями свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами, протоколами следственных действий, подтверждающими его причастность к покушению на незаконный сбыт наркотических средств. Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.