В Липецке завершился зимний этап конкурса «Лучший двор детского сада – 2022», в котором приняли участие пять учреждений: детский сад № 4, детский сад № 5, детский сад № 18, детский сад № 22, школа № 29. Территории оценивали члены жюри, в состав которого вошли представители департамента образования и победители конкурса 2021 года.

В этом году помимо санитарного состояния территорий детских садов, погодные условия позволили оценить условия для развития двигательной активности детей: разнообразные постройки из снега, а также наличие горок, лыжни, катка, ледяных дорожек.

Снежные скульптуры в учреждениях выполнены в виде персонажей сказок, народных игрушек и героев мультипликационных фильмов. Дети младших групп с удовольствием катались на снежных горках, а любимым местом воспитанников старших групп стали лыжня и каток.

Для организации наблюдений за погодными явлениями во всех учреждениях оборудованы метеоплощадки. На территориях образовательных учреждений нашлось место и для размещения птичьих кормушек.

Важно, что в благоустройстве участков детских садов принимали участие не только коллективы образовательных учреждений, но и родители воспитанников.

По итогам первого этапа конкурса максимальное количество баллов получили детские сады № 4 и № 5 – они набрали по 130 баллов, 128 баллов у детского сада № 18, по 125 баллов набрали детский сад № 22 и школа № 29.

Следующий этап конкурса состоится в июне этого года. Победителя определят по сумме баллов, набранных по итогам двух этапов.