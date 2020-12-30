В администрации г. Липецка подвели итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление.

За победу в десяти номинациях боролись 37 претендентов. Лучших члены комиссии по контролю за благоустройством и санитарным состоянием выбирали путём голосования.

В номинации на лучшее оформление придомовой территории частного жилого дома победителем объявили жителей дома №256 по улице Баумана. Сияющую гирляндами постройку отлично видно с дороги, иллюминация поднимает настроение не только владельцам, но и тем, кто проезжает или проходит мимо.

Полюбившаяся липчанам инсталляция с двумя быками, борющимися с молекулой коронавируса, не оставила равнодушными и членов комиссии. Первенство в номинации «Оформление территории предприятия» было отдано ООО «ЭлексПлюс», разместившей композицию возле своего офиса на улице Интернациональной.

Торговый центр «Елецкий» покорил экспертов яркими элементами оформления – многочисленным снеговиками и ёлками. Он стал лучшим в номинации «Оформление объекта торговли».

Среди объектов общепита победителем признали кафе «Парк» на улице Гагарина. Там создали новогоднюю атмосферу за счёт фонариков, гирлянд, ёлок и разнообразных игрушек.

Гимназия №64 удивила комиссию убранством. Ребята с педагогами своими руками сделали новогодние композиции и фотозоны. Даже стулья в столовой «нарядили» в красные праздничные колпачки. Школа взяла первенство в номинации «Оформление общеобразовательной организации.

Самым новогодним детским образовательным учреждением стал садик №14. Все окна здесь оформлены зимними узорами, а на игровых площадках расположены новогодние композиции.

Среди объектов культуры лучшим стал Областной центр культуры и народного творчества. В помещении и на улице рядом со зданием создано сразу несколько фотозон. Сани, ёлки, фонари – для создания новогоднего настроения есть всё.

Практически единогласно лучшим признали оформление парка «Быханов сад». На его аллеях «поселились» светящиеся олени и белки, на деревьях засияли звёзды. А елка с шатром из гирлянд стала магнитом для тех, кто хочет сделать красивые фото.

Самый красивый новогодний каток, с точки зрения комиссии, находится в Нижнем парке. Его ограждение затянуто сетью гирлянд.

Народная ёлка, покорившая членов комиссии, расположена во дворе №8 по улице Космонавтов. Само дерево было куплено по инициативе депутата городского Совета Кирилла Ерихова. А липчане подключились к украшению. Взрослые и дети самостоятельно изготовили ёлочные игрушки: колокольчики, шары, бычков.

Победители получат благодарственные письма от администрации города и наградные кубки. Произойдёт это в начале следующего года.