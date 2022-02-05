В отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку поступило заявление о том, что неизвестными угнан автомобиль «ВАЗ-2107», принадлежащий жителю областного центра, который позднее был обнаружен сгоревшим в гаражном кооперативе Октябрьского района областного центра.

Глубокой ночью злоумышленники вскрыли личинку замка водительской двери, припаркованной во дворе многоквартирного жилого дома «семерки» и отправились кататься по улицам города. Заехав в один из гаражных кооперативов, мужчины забрали из автомобиля ценные вещи, а именно автомобильный усилитель, автомагнитолу и 4 колонки, а после один из подельников поджог транспортное средство. Фигуранты с места совершения преступления скрылись.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городской полиции установили и задержали подозреваемых в угоне и поджоге. Ими оказались двое ранее судимых жителей областного центра, 33 и 29 лет. Мотивом совершения преступлений фигуранты назвали состояние алкогольного опьянения и хулиганские побуждения.

Автомобиль полностью уничтожен огнем. Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.

Украденные злоумышленниками вещи изъяты, в ходе проведенного обыска по месту проживания 33-летнего фигуранта.

Следственными отделами территориальных отделов полиции УМВД России по г. Липецку по факту неправомерного завладения автомобилем группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.