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Сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции № 8 УМВД России по г. Липецку совместно с полицейскими отдельного батальона патрульно-постовой службы городской полиции по подозрению в совершении кражи денежных средств из сетевого магазина бытовой техники был задержан несовершеннолетний липчанин.

Предварительно установлено, что подросток ночью путем повреждения входной двери проник в торговый зал магазина, расположенного по ул. Советской, где из кассового ящика совершил хищение денежных средств в сумме около 37 000 рублей.

Также сотрудниками полиции были изъяты два сотовых телефона, кошелек, и наушники. Принадлежность изъятых вещей устанавливается.

Кроме того, установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.