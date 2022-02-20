В регионе

В Липецке полицейские по «горячим следам» задержали похитителя денежных средств из кассы сетевого магазина

2 часа назад
7 посмотрели

Читайте нас в

Сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции № 8 УМВД России по г. Липецку совместно с полицейскими отдельного батальона патрульно-постовой службы городской полиции по подозрению в совершении кражи денежных средств из сетевого магазина бытовой техники был задержан несовершеннолетний липчанин.

Предварительно установлено, что подросток ночью путем повреждения входной двери проник в торговый зал магазина, расположенного по ул. Советской, где из кассового ящика совершил хищение денежных средств в сумме около 37 000 рублей.

Также сотрудниками полиции были изъяты два сотовых телефона, кошелек, и наушники. Принадлежность изъятых вещей устанавливается.

Кроме того, установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание