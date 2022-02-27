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В Липецке полицейские задержали гражданина находящегося в федеральном розыске

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24 февраля сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Липецку осуществляли охрану общественного порядка на территории Советского района областного центра. В районе одного из домов по ул. Вермишева внимание полицейских привлек гражданин. В ходе установления личности мужчины, полицейским стало известно, что он числится в федеральном розыске за одним из отделов полиции г. Сочи, где является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

31-летний житель г.Воронеж был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

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