24 февраля сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Липецку осуществляли охрану общественного порядка на территории Советского района областного центра. В районе одного из домов по ул. Вермишева внимание полицейских привлек гражданин. В ходе установления личности мужчины, полицейским стало известно, что он числится в федеральном розыске за одним из отделов полиции г. Сочи, где является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

31-летний житель г.Воронеж был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.