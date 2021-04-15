13 апреля в Липецке у дома по ул. Бунина сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хранении наркотических средств была остановлена 30-летняя жительница областного центра, работающая администратором в одном из предприятий общественного питания.

Молодая женщина была доставлена в территориальный отдел полиции УМВД России по г. Липецку. В ходе проведенного личного досмотра сотрудниками полиции у задержанной обнаружен и изъят сверток с белым веществом внутри. Подозреваемая пояснила, что приобрела наркотики через Интернет для собственного потребления.

Согласно справке эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим в себе героин общей массой 3,8 граммов.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователем ОП № 7 УМВД России по г. Липецку УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.