Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Липецку задержали 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении грабежей из салонов сотовой связи.

Установлено, что мужчина 22 марта в дневное время вошел в салон сотовой связи, расположенный по пр. Мира, где обратился к продавцу под предлогом покупки смартфона. Внезапно подозреваемый оттолкнул менеджера, после чего выбежал из магазина и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 22 тысяч рублей.

Кроме того, установлена причастность мужчины к аналогичному преступлению, которое он совершил в этот же день в вечернее время в салоне сотовой связи, расположенном по пл. Заводская областного центра. Сумма ущерба также составила около 22 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещениях магазинов, оперативники установили личность подозреваемого в совершении противоправных деяний.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Подозреваемый успел распорядиться похищенными сотовыми телефонами сдав их в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции изъяли похищенное.

В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.