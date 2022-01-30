27 января сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры (жилой многоквартирный дом в г. Липецке).

Злоумышленник осуществил телефонный звонок на телефон «службы 112» и сообщил о том, что он якобы готов взорвать дом.

По адресу объекта посягательства произведен выезд экстренных служб г.Липецка, проведено обследование здания и прилегающей территории. Предметов продставляющих угрозу гражданам и целостности дома не обнаружено. Производилось отключение газа. На момент прибытия следственно-оперативной группы мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пояснить причину сделанного сообщения не смог.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры причастен 29-летний житель г. Липецка, который задержан и доставлен в ОП № 2 УМВД России по г. Липецку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.